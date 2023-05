Jaan Kaplinski nimelise stipendiumi pälvis Kristel Algvere

Stipendiumile esitati taotlusi väga erinevatest uurimissuundadest. Stipendiaadiks valitud Algvere uurimisteemaks on eestlaste ebakindlus oma emakeeles, mis oli ka Kaplinski jaoks väga südamelähedane teema. «See teema mitte ainult ei külgne Jaan Kaplinski ideedega, vaid tegeleb otseselt ühe Kaplinski loomingus pidevalt kõlava küsimusega. Arvestades, et viimasel ajal kõneldakse üha enam tekstikesksest keeleõpetusest, on uurimus iseäranis aktuaalne ka emakeeleõpetuse kontekstis,» kommenteerib laureaadi valikut stipendiumikomisjoni esimees Joosep Susi.