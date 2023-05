GALERII JA VIDEO ⟩ Ingvar Villido esitles uut raamatut teadvuse kasutamisest

Ingvar Villido seniste teadmiste avastamise ja enesemuutumise teekond algas 1981. aastal. Ta selgitab oma uues raamatus, et on jõudnud oma tänase teadmispagasini, kuna on oma loomult praktilise tehnilise lähenemisega inimene, kes tahab asjadest lõpuni aru saada.

Ingvar Villido, «​Practical Consciousness». Foto: Raamat

«Peamiseks uurimisaluseks olen olnud mina ise. Alustasin sellest, et mul oli lõputult vastuseta küsimusi iseenda, teiste ning maailma kohta. Minnes oma uuringutes süvitsi, tegin inimelu kohta olulisi avastusi, mis tõid kaasa palju ahhaa-hetki ja vastamata küsimusi, mida edasi uurida. Selgus, et neid avastusi ja teadmisi saab rakendada ning nii arendasin välja täpsed ja universaalsed tehnikad, mille abil saavutasin enda elus püsivaid ja positiivseid muutuseid, mis omakorda viisid järgmiste avastusteni. Sel moel sai minust praktik ning avastaja,» kirjutab Villido raamatus lühidalt ka teekonnast, mis on toonud ta nende teadmiste jagamiseni maailmaga.

Raamat koosneb kolmest alapeatükist, mis selgitavad, kust emotsioonid pärinevad, kuidas häirivatest emotsioonidest vabaneda ja teadvustada enda jaoks allasurutud emotsioone. Samuti, kuidas vabaneda varjatud ja ka füüsilise valuga seotud emotsioonidest.

«Inimestel on kolm peamist lahenduseta probleemi: nõrk keskendumisvõime, usk mõtetesse ja tavalised, igapäevased emotsioonid. Uskumatult suure mõjuga neist on emotsioonid, tavakeeli tunded. Just siin asub kõikide probleemide juur ja samas leidub ka kõige kiirem lahendus,» selgitab Villido. «Uus raamat sisaldab 14 lihtsat meetodit, mis õpetavad, kuidas vabaneda murest, ärevusest, stressist ja teistest negatiivsetest emotsioonides, mida minu hinnangul eriti viimaste aastate jooksul on inimestesse kogunenud,» lisab ta.