GALERII JA VIDEO ⟩ Ingvar Villido raamatu esitlus tõi raamatupoodi viimaste aastate suurima publiku

Esitluse avas Aigi Vahing sõnadega, et otsis 20 aastat tagasi vastust küsimusele, et mis mul viga on? «Nüüd on see vastus insenerlikul, ingvarlikul moel raamatusse kirja pandud,» kinnitas Vahing.

Ingvar Villido, «​Practical Consciousness». Foto: Raamat

30 aastat teadlikkuse rakendamise tehnikaid ja kriya joogat õpetav Ingvar Villido selgitas oma uue raamatu esitlusel publikule, mis on praktilise teadvuse kasutus, küsides sissejuhatuseks, et kas osalejad teavad, mis tähendab olla minestanud? «Kui sa tead seda tunnet ja kui sa hetkel ei ole minestanud, siis järelikult oled sa teadvel ja see, mis sind teadvel hoiab, ongi teadvuse olemasolu. Kui sa omakorda teadvustad ja kasutad seda igapäevases elus, siis see ongi praktiline teadvuse kasutamine. Teadvuse teadvustatud kasutamine toob omakorda esile tõelise mina,» selgitas Villido.

Lisaks kirjeldas autor osalejatele, mis on probleem. «Probleemil on kaks komponenti – sinu mõtted probleemi kohta ja see, mida sa probleemi osas tunned. Kujuta nüüd ette, et sul pole selle probleemi osas enam seda tunnet. Kui sa nii vaatad, siis su probleem, kas lakkab olemast või kaotab suurema osa tähtsusest, sest mõte ilma emotsioonita on neutraalne. Seetõttu kõige suurem probleem on see, mida sa tunned millegi kohta. See, kuidas sellest tundest ehk emotsioonist vabaneda, sellest see raamat ka räägib,» sõnas Villido.

Ingvar Villido seniste teadmiste avastamise ja enesemuutumise teekond algas 1981. aastal. Ta selgitab oma uues raamatus, et on jõudnud oma tänase teadmispagasini, kuna on oma loomult praktilise tehnilise lähenemisega inimene, kes tahab asjadest lõpuni aru saada.