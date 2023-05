Ingvar Villido uus raamat jõudis enne esitlust raamatumüügi edetabelites esikohale

«Teadvuse praktiline kasutamine: kuidas vabaneda emotsioonide kammitsaist ja nautida elamise rõõmu» on aasta eest inglise keeles ilmunud raamatu tõlkeversioon, milles leidub mitmeid kohandusi eesti lugeja tarvis. 215-leheküljeline raamat on trükitud uuenduslikus Šveitsi köites, kus trükise sisu on kinnitatud tagakaanele ning raamatu selg ja esikülg on lahtised. 2021. aasta aprillis välja antud «Practical Consciousness: Freeing Yourself from Emotional Addiction to Live a More Joyful Life» tõlkis inglise keelest eesti keelde Kristjan Jung ja toimetas Leelo Laurits. Eestikeelse raamatu redigeerisid ja täiendasid Ingvar Villido ja Aigi Vahing.