LUGEJAD SOOVITAVAD ⟩ 5 eneseabiraamatut, mis päriselt aitavad

Mulle meeldib väga Don Miguel Ruizi raamat «Neli kokkulepet. Tolteegi tarkuseraamat». Need kokkulepped on järgmised:

Kes meist ei teaks tunnet, et kunagi pole võimalik kõigi meele järgi olla või ei süüdistaks ennast asjade pärast, mida pole enam võimalik muuta? Kõige rohkem kõnetab mind kolmas punkt, kipume tegema oletusi teiste inimeste käitumise kohta, palju lihtsam on küsida ja vestelda. Nii mõnedki arusaamatused jäävad olemata.

Ma ei ole suur eneseabiraamatute lugeja, kuid kunagi sai loetud Luule Viilma «Ellujäämise õpetuse» kõiki osi. Need raamatud kõnetasid mind, panid mõtlema ja paljudele probleemidele teise pilguga vaatama. See lugemine on mõtlemist muutev, põhirõhk on andestamisel. Ma ei tea, kas need just eneseabiraamatute hulka kuuluvad, kuid minule olid nad abiks ja seetõttu soovitan ka teistele.