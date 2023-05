«Milline viieteistkümneaastane ei saaks traumat, kui murdvaras tema isa rängalt läbi peksab?»

«Ja sinul,» küsis Leo lõpuks, «on sul keegi?»

Raputasin pead ja naersin lühidalt.

«Ei,» ütlesin ma, «ma olen selles mõttes koba. Töö on samuti takistuseks. Nende meelest on see kas ebameeldiv või siis tekitab see neis liigset huvi.»

«Ahah,» noogutas Leo. «Kas nad on krimkade huvilised?»

«Ei,» ütlesin ma, «see oleks vist lihtsam variant. Nad tahavad privaatterapeuti. Või siis tõmban ma lihtsalt sedasorti tüdrukuid ligi.»

Leo kergitas kulmu ja ma nägin, kuidas ta enne noogutamist seda infot seedis. Tore. Oleksin tahtnud pidada loomulikuks, et Leo polnud selline, aga ma olin varemgi eksinud. Avastanud, et pealtnäha arukatel meessoost sõpradel hakkavad silmad teist moodi särama nii pea, kui ma tunnen end piisavalt turvaliselt ja julgen öelda, et ma olen lesbiline. Ma kujutan ette, et usumisjonäridel on samasugune pilk.

Mina suudan ta ümber veenda.

«Saan aru,» ütles Leo. «Ma ei usu, et asi on sinus. Seda tööd tehes on lihtsalt raske kedagi leida. Mitte et me küll sinuga sama tööd teeksime või nii. Enne, kui ma Lindaga tuttavaks sain, olin ma juba alla andmas.»

Naeratasin kergelt.

«Kas ma sinu meelest peaksin samuti hakkama jõusaalis sõudemasina juures kõõluma?» küsisin ma. «Ootama, et minu printsess ilmub välja ja kukub mu sõudmistehnikat parandama?»

Leo naeris.