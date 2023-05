JUMALA PUHKUSEPARADIIS ⟩ Müüt sellest, kuidas Gruusia sündis

Gruusia on väike maa. See on ka ilus maa, selle vastu pole midagi öelda, isegi sina oleksid minuga nõus, Brilka. Mägede ja kiviste rannikutega maa Musta mere ääres. Rannikujoon on viimase sajandi jooksul küll märkimisväärselt kahanenud, eelkõige rohkete kodusõdade, juhmide poliitiliste otsuste ja vihast kantud konfliktide tõttu, aga kenake osa on endiselt alles. Olgugi et sa seda müüti ilmselt liigagi hästi tunned, Brilka, tahan seda ikkagi siinkohal mainida, et sulle selgeks teha, kuhu ma rihin. Müüti meie maa sünnist:

Ühel ilusal päikesepaistelisel päeval jagas Jumal omaloodud maakera eri maade vahel ära (see pidi juhtuma ammu enne Paabeli torni rajamist) ja korraldas laada, kus inimesed üksteist Jumala õnnistuse nimel valjuhäälselt üle pakkusid, lootuses krabada endale parim tükike maad (ma kahtlustan, et kõige edukamalt avaldasid muljet itaallased ja et tšuktšidel läks vähe kehvemini). Pärast pikka päeva oli maailm jaotatud ja Jumal väsinud. Aga Jumal – tark nagu ta oli – pidi endale loomulikult ka mingisuguse puhkepaiga jätma, kõige kaunima tükikese maad, kus oli rikkalikult jõgesid, koski, mahlaseid puuvilju ja – ta pidi seda ometi aimama – parim vein maailmas. Ja kui siis põnevil rahvad oma kodumaa poole teele asusid, tahtis armuline Jumal varjulise puu all hinge tõmmata ja leidis eest ühe norskava mehe (kindlasti vuntside ja mõnusa kõhukesega, vähemalt nii olen mina teda alati ette kujutanud). See mees polnud suure maadejagamise juures viibinud ja Jumal imestas selle üle. Ta äratas mehe üles ning küsis, mis ta siin teeb ja miks tal oma kodumaa vastu huvi polnud. Mees naeratas leebelt (võimalik, et ta oli juba mõne klaasikese punaveini tarvitanud) ja teatas (siinkohal on legendil mitu versiooni, aga jääme selle ühe juurde), et ta olevat nii rõõmus, et päike paistab, et päev on nõnda kaunis ja et tema jääb rahule kõigega, mis Jumalal veel üle. Ja armuline Jumal, heatahtlik nagu ikka, oli mehe muretusest ja olematust ambitsioonist nii liigutatud, et kinkis talle omaenda puhkuseparadiisi, Gruusia, selle maa, kust sina, Brilka, ja mina ja enamik neist inimestest, kellest meie lugu pajatab, pärinevad.