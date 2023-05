Q-osakonna uus mõistatus — paljastub kummaline surmajuhtumite jada, mida on seni peetud õnnetusteks

«Te ju nägite, mille Marcus tehnilise raporti lõpus esile tõi, nii et ma ei pea teile ilmselt selgitama, kui oluline see osa on. Ja mitte ainult Marcuse, vaid sama palju ka meie ja Q-osakonna jaoks.»

«See söögisoola asi?» pakkus Gordon.

Carl noogutas. «Rose, sina oled olnud Q-osakonnas aastast 2008, nii et see peab sulle midagi ütlema, eks ole?»

«Söögisool?» Naine raputas pead.

«Noh, aga uuri siis välja. Sest ma TEAN, et paar aastat tagasi lõpetati üks juhtum, ja seal oli kuidagi sool sees. Marcusel oli see ka meeles, aga, nagu öeldud, pidi see olema mõned aastad tagasi, sest me ei suutnud seda meelde tuletada. Aga proovi õige sukelduda vanematesse juhtumitesse, näiteks 2000 kuni 2005, siis leiad ehk midagi.»

«Midagi soolaga?» Naine ei olnud sellest vaimustuses.

«Jah, nagu öeldud, siis mäletan ma ähmaselt, et kunagi oli üks teine juhtum, kus soolahunnik oli sündmuspaiga lähedal.»

«Jah, aga see on nüüd küll täiesti fantastiline ülesanne, mille sa mulle andsid, ole sa tuhandest tänatud, Carl Mørck Vendsysselist. Ja nüüd, kui ma selle peale mõtlen, on minu nõo taluhoovis Ganløses üks korralik soolahunnik. Kas ta tuleb siis arreteerida?»

Carl tõstis kulme. Kui sellel vingatsil selline tuju oli, tuli kannad maha suruda.