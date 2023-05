VIDEO ⟩ Maria Baydar: eneseareng võiks olla kerge ja nauditav teekond õnneni

Ta kirjutas raamatu «Enesekasutusjuhend. Avasta oma superpotentsiaal», et iga lugeja võiks leida enda jaoks praktikaid, eneseteraapiavõtteid, kuidas päriselt oma edu ja elu juhtida. «Arvan, et ükskõik, millises olukorras inimene seda raamatut loeb, leiab ta midagi, mis aitab tal muuta oma elu ja saada veel rohkem iseendaks ning avastada oma superpotentsiaal,» ütleb Maria.

Aastatepikkuse töö tulemusel välja arendatud tehnikad

Maria lisab, et on pannud raamatusse aastatepikkuse töö tulemusel välja arendatud tehnikad, mis on selged ja lihtsad ning millele pühendudes avastad tõelise elamise kire ja elevuse. «Eneseareng pole hirmutav, vaid põnev, kerge ja nauditav teekond õnneni,» kinnitab ta.

Meeskondade ja juhtide koolitaja, raamatu «Ratsionaalne emotsionaalsus» autor Alar Ojastu on öelnud, et raamat on elegantselt sõnastatud juhend inimesele, kes soovib ellu rohkem lähedust ja tasakaalu. «Praktikasse rakendatuna loovad Maria kirjeldatud juhised eeldused läbimurreteks enesetervendamise peenes kunstis,» ütleb ta.