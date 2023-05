Ilmus omapärane pildiraamat, mis jutustab Eesti ajalugu kõrvuti maailma sündmustega

Raamatus rullub põneval moel visualiseerituna lahti Eesti ajalugu kõrvuti maailma ajaloo sündmustega jääaja lõpust tänapäevani välja.

«ERMi tegelussaal on üks ligitõmbavamaid kohti meie majas, sest selle kujundus jutustab Eestile ja maailmale olulisi lugusid,» sõnas hariduskeskuse metoodik Virve Tuubel. «Nüüd on need lood väga atraktiivsel moel ka raamatus, mida saab kodus pärast muuseumikülastust edasi uurida.»

Raamatu joonistanud kunstnik Siiri Taimla-Rannala lisab: «Üks minu pikaajaline unistus on olnud joonistada üles kogu Eestimaa ajalugu kõrvuti maailma sündmustega. See raamat on nagu visuaalne sümfoonia, mis algab tasaste akordidega mammutite minekust, liigub aina kiirenevas tempos läbi sadade sündmuste ja kulmineerub joonistustega tänapäevast. Usun, et see raamat köidab paljusid, vanusest olenemata.»

Raamat «Ajalugu piltides». Foto: Siiri Taimla-Rannala