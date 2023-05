Kätlin Vainola ja Kertu Sillaste kingivad 1000 raamatut ukraina lastele

Raamat räägib Saarast, kes saapaga pahuksisse minnes arvab, et see teda ei armasta. Koos emaga asub tüdruk erinevaid armastuse märke otsima ning nad avastavad, et nende elus on hoolimist ja armastust palju. See on peidus vanaema kootud kinnastes, isa värvitud majas ja ahjus küpsevas koogis. Seda saab katsuda ja tunda. Armastust tuleb hoida, et see ära ei kaoks, leiab Saara lõpuks.