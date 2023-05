Tom Hanks boikoteerib ümberkirjutatud raamatuid: las ma ise otsustan, mis mind solvab

«Forrest Gumpi» staar vastas, et me oleme siin kõik täiskasvanud. «Me saame aru ajast ja kohast ning millal need lood kirjutati. Ja pole sugugi raske öelda: praegu see asi enam hästi ei sobi, eks ole? Uskugem siin enda arukusse, selle asemel, et lasta kellelgi teisel otsustada, mille peale me võime solvuda ja mille peale mitte,» avaldas ta arvamust.