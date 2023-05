«Tal pole kellegagi rääkida. Mis mõtet on üldse voodist väljagi tulla?»

Paar päeva tagasi oli ta õhtusöögi ajal öelnud, et kaalub jälle tööleminekut. See tundus lihtsalt lausena, mida oleks õige öelda. Kui oled töölt ära tulnud, kuna arst soovitas stressi vähendada, sest see võiks rasestumisele kaasa aidata, ja kui seejärel hoolimata korduvatest katsetest rasedaks ei jää, siis tuleb lihtsalt tööle tagasi minna. See käib hoogsalt, tolm pühitakse maha, tõustakse uuesti jalule ja minnakse eluga edasi. See on tavapärane käitumine.