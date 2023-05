GALERII ⟩ Ilmus suur saunaraamat, mis seob rahvatarkuse tänapäeva teadusega

«Saunaraamatu idee sai alguse soovist anda inimestele praktilisi nõuandeid, kuidas sauna planeerida ja ehitada nii, et saunatamine oleks mõnus ja turvaline. Seejuures oli plaanis anda ka põgus ülevaade sauna ajaloost ja saunatamise mõjust tervisele. Üks asi viis teiseni ja lõpuks sai kaante vahele mahukas ja arvatavasti kõige mitmekülgsem saunaraamat maailmas. Sellest leiab huvitavat ja kasulikku nii saunaentusiast kui ka need, kel saunatamise kogemusi vähem,» ütles saunaraamatu algataja, kolmandat põlve saunaahjude meister Siim Nellis.

Raamat vastab sadadele saunatamisega seotud küsimustele. Raamatust saab teada, mis vahe on Türgi hammam’il ja Jaapani onsen’il. Aga ka, kas leilivesi Eesti saunas peaks olema soe või külm või mida tähendab ütlus: «ära viska leili enne kui higi on lahti» ja kas riigimetsast tohib enda pere kaseviha jaoks oksi võtta. Vastuse leiab paljudele tervisega seotud küsimustele, näiteks millal süüa, kas saunatamine aitab kaalu langetada, kas väikelapsed tohivad sauna käia ning kuidas mõjutab saun und. «Me sidusime rahvatarkuse tänapäeva teadusega ning see on selle raamatu suur väärtus. On nii võrratult palju asju, millest meie esivanemad teadsid ja jutustasid ning mis on nüüd moodsas teadussõnas ja kas või ehitusstandardites kinnitust leidnud,» rääkis saunaraamatu autor, kirjutaja ja helilooja Liisa Hõbepappel.