Mart Einasto kirjutas jooksmisest raamatu

Mart Einasto, «Jooksmise ülistuseks». Foto: Raamat

«Võib tunduda üllatav, et nii lihtsast ja igapäevasest asjast võiks olla nii palju rääkida, aga ometi on. Jooksmine on sama vana kui inimkond ise. Jooksmine on mänginud võtmerolli vähemalt ühes ajaloo pöördepunktis ja sellega on seotud palju põnevaid lugusid ja juhtumisi. Osaga neist saab selle raamatu kaudu tuttavaks,» seisab raamatu tutvustuses.

«Igaüks oskab joosta. See õpitakse koos käimisega nii noorelt, et õppimist ennast ei mäleta enam keegi. Kuigi jooksmisoskus on midagi nii iseenesest mõistetavat nagu rääkimine, asjal käimine või söömine, tuli kunagi neid kõiki õppida,» märgib autor.

Raamatus selgitatakse, kuidas õppida kiirelt ja kaua jooksma. Lisaks antakse vastused kümnetele väikestele praktilistele küsimustele, nagu millised on jooksuüritused, miks neil käia, kuidas varustust soetada.