GALERII ⟩ Elo Viiding ja Santa Zukker esitlesid ühist luule- ja maaliraamatut «Vastukaja»

Raamat põhineb eelmise aasta mais Põhjala tehases aset leidnud maali-ja luule ühisnäitusel «Vastukaja» ning selle on välja andnud kunstile ja luulele keskendunud kirjastus Zukker&Viiding.

Santa Zukkeri maastikumaalid on loodud klassikalise maalitunnetusega, mille kompositsioone kunstnik mänguliselt minimaliseerib. Tema abstraktsed teosed aga lähtuvad värvimängudest, mida rütmistavad reljeefsed piirid, luues mitmekihilise ruumitunnetusega maalipindu.

Luule ja maali ühisnäitus on Eestis esmakordne eksperiment. «Vastukajas» on see tervikuna fotode ja maalide kõrval olevate tekstide näol ära toodud. Teos pole autorite selgitusel kaugeltki eskapistklik, vaid võtab teravalt sõna maailmas praegu toimuva suhtes ning liidab loojaid, tuues kaks kunstivormi teineteisele dialoogi kaudu lähemale.