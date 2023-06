Kalver Tamm uuest õudusfilmiraamatust: lugeja peaks olema valmis hirmule näkku naerma

Autor näeb oma raamatut ühtlasi ka omamoodi sisseviskajana. «See raamat tundub eemalt vaadates võib-olla natuke pelutava välimusega lossi ees seisva elegantse härrasmehena, kes su rõõmsa naeratusega lossi ümbritsevasse labürinti suunab ja teele juhised kaasa annab. Ja kui sa siis sellest labürindist välja jõuad, avastad sa, et see on üks igavesti äge loss, lugematute arvu uhkete tubadega ja salasoppidega, uudistamist mitmeks eluajaks.»

«Kalver Tamme tekstid on just sellised lihtsad ja mõnusad, et sütitada uut .filmiarmastust ja huvi uurida seninägematut. Need on kergelt haaratavad täiesti algajale ning samas nauditavad ka vilunud filmigurmaanile. Raamat on eestikeelsele filmikirjandusele väga väärikas lisandus: erinevaid filmitegijaid ja just žanrifilmitegijaid tutvustav raamat,» sõnab Elektriteatri eestvedaja Andres Kauts.