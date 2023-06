LUGEMISSOOVITUS ⟩ Kuidas sääskedest hoiduda?

Sääsed on üks paras nuhtlus. Samas – kes meist poleks? Kellelegi kuidagi ikkagi. Kes on Sinu nuhtlus? Heida pilk tema hingeellu ja äkki muutub maailm paremaks. Vähemasti Sinu jaoks. Urmas Tartes laseb näha sääskede hingeelu ja paljut muud va sutsikutega seonduvat ning tuleb tunnistada, et teadmiste lisandudes kahaneb tüütamus, väheneb närvlikkus, las nad kuradid siis surisevad nagu pisikesed prantslased mopeedidel. Kui prantslased liikleksid õhus, oleksid nad sääsed. Kui eestlased saaksivad valida, siis oleksid nad ilmselt vihmaussid ja toimetaksivad kõrvaliste pilkude eest varjus. No nii igaks juhuks. Kunagi me ehitame endale metroo.

Tartese raamat sobib suvehakulugemiseks ideaalselt. Kes meist oleks sääse kui säherduse peale nii väga mõelnud? Tartes on. Kirjutab pikalt ja põhjalikult. Loomulikult teab sääseteadlane teemas enam ja veelgi, ent harilikule inimesele saab siit piisava koguse sääsetarkust sisse naksatud. Nagu vaktsiin. Vanarahvas, kes vahel nii tark ei olnudki, rääkis ikka, et uss nõelab ja sääsk hammustab – tegelikkus kipub teisipidi ja pealegi on see nõelaja uss meil pigem madu, me armas ja ainuke. Ja sääse nõelutsemine kätkeb eneses hambumuslikke nüansse. Ei ole see eluke nii lihtne ühti, kui arvata tahaks.