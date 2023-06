Maria Baydar soovitab 3 raamatut, mis aitavad vaadata sügavuti enda sisse

Autor Leigh Cowart pole ainult teadlane ja teaduskirjanik, vaid kogenud ja teravaid elamusi otsiv masohhist. Proovides paljusid masohhismiga seotud tegevusi oma nahal ja rääkides ala ekspertidega, näitab Cowart, kuidas meie ihu ja hing leiavad valust tähendust ja leevendust. Autor selgitab, et masohhism on meie olemuses leiduv veidrus, mis soodustab distsipliini ja arenemist, kuid ähvardab meid samal ajal tervenisti endale allutada.

Maria räägib, et see raamat võib tunduda esialgu karm, kuid väga oluline lugemine. Teos aitab mõista sihiliku valu kultuuri. See on äärmiselt mõtlemapanev, humoorikas ja emotsionaalne vaade valule ning selle sügavamale tähendusele.