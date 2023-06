6 keskkonnateemalist raamatut, mis innustavad lapsi endasse kui muutuste käivitajasse uskuma

Mudalaviinidest ja maastikupõlengutest ohustatud Perchance’i küla on eriline, kuna igal sügisel saabuvad sinna pesitsema armsad mulle puhuvad ümikarud. Viimastel aastatel jõuab aga külla üha vähem ümikarusid. See on vägagi murettekitav, sest ümikarude pesitsust vaatama tulevad turistid on küla peamine elatusallikas. Külas elab ka 10-aastane Willodeen, kes armastab üksipäini looduses ringi uidata ning on alati pigem inetute ja põlatud loomade poole hoidnud. Mitmeski mõttes meenutab ta oma olemuselt „Kus laulavad langustid“ peategelast Kyat, kelle võime vaatamata vähesele kooliharidusele looduses mustreid märgata on harukordne. Kas Willodeen jõuab saladuse jälile, miks külale elutähtsate ümikarude populatsioon on drastiliselt vähenenud? Ja kas ta suudab panna küla täiskasvanud end kuulama?