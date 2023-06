Kuidas tutvuda inimestega, kellega sina tutvuda tahad?

Kuidas nad valivad? Nad vaatavad kõiki samamoodi, nagu minu karikaturistist sõber Bob inimesi vaatab. Sa võid inimese kohta öelda palju rohkem, kui sa isegi mõistad, kui sa hoiad oma pilgu fikseeritult temal. Iga pilk kellegi silmis ja iga seda ümbritsev joon räägib loo – loo elust, mida ta elab. Kes oli see, kes ütles: «Kolmekümneaastaselt on igaühel selline nägu, nagu ta väärib»? Ometi vaatavad vähesed meist teadlikult võõrastesse silmadesse. Kui rumal on see, et peol või võrgustiku loomise sündmustel on enamikul inimestel piinlik luua silmsidet inimestega, keda me ei tunne?