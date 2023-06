EESTI PÕNEVIK ⟩ «See on päris julge plaan viia linnatibid paariks päevaks kuhugi pärapõrgusse»

«Nii, tundub, et meil on viimane aeg teele asuda, kui tahame enne pimedat telkimisplatsile jõuda. Karin, kas te tulite autoga?» küsib Riina.

«Ei, bussiga ja sellepärast jäimegi natukene hiljaks. Sest see kuradi buss sõitis just nina eest ära ja pidime kümme minutit ootama.»

«Pole hullu, nüüd oleme kõik ilusti koos ja valmis autosse istuma. Mina sõidan. Võtke oma asjad ja lähme, aeg jookseb. Telgid ja muu vajalik on juba autos. Me jätame auto matkaraja algusesse, turismitalu peremees Omar ootab meid seal, viib auto enda juurde, et oleks lihtsam pärast tagasi linna sõita. Meie ise jõuame turismitallu homme õhtuks, täpselt sauna ajaks, siis on õhtusöök ja kindlasti mõnus ning kosutav uni voodis. Järgmised kaks päeva saab maalida, keraamikat teha, puhata ja Õnnel on plaanis teha meile üks väike koolitus ravimtaimedest, kui me ajakavast kinni peame. Aga nüüd autosse, tee peal saame lobiseda küll.»