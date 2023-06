Rotermannis on avatud lugemise kasvuhoone

«Rahvusraamatukogul (RaRa) on hea meel koostöö üle Rotermanni kvartaliga. Inimkeskne ja mõnus linnaruum on ideaalne koht lugemiseks, sirvimiseks ja kõigeks muuks, mis raamatutega seotud. Ootame kõiki sinna mõnusalt aega veetma,» kõneles rahvusraamatukogu direktor Janne Andresoo.

«Esimese autovaba kvartalina oleme läbi aegade pidanud oluliseks kvaliteetset linnaruumi, kus igal külalisel on mõnus olla. Eelmisel sügisel avasime troopilise sisekliimaga Palmigalerii, mis on saanud populaarseks kohtumispaigaks. Sel aastal on fookuses välialad – oleme juurde rajamas istumis- ja rohealasid, mis võimaldavad külastajatel nautida suvist olemist ka mujal kui kohvikuterrassil. RaRa lugemise kasvuhoone toel saab aga kvartalis kulgemine olema palju nauditavam ja sisulisem,» kommenteeris Rotermanni turundusjuht Triin Tammela, kes väljendas rõõmu selle üle, et RaRa hüpikriiul just Rotermannis avati.