«Lahkus on keel, mida kurdid kuulevad ja pimedad näevad»

Ääretult meeldiv, et digirevolutsioon on jõudnud kanda kinnitada ka kirjastamisel ning digiriiulitele jõuab üha rohkem raamatute e-formaate. Nüüd kui Eesti on saanud e-väljaannete laenutuse MIRKO, tunnen, et pidu ja pillerkaar minu pisikeses lugemisoaasis keset üüratut kirjandusvälja saab julgemalt hoogu juurde.

Viimati laenutasin teose, mis käsitles teekonda sügava headuseni. Väikeste lugemisampsudena bussis, rongis ja lõunapausidel sain teha kaasa Houston Krafti aastaid kestnud rännaku inimhinge, et mõista, miks on headusest lihtsam rääkida kui seda päriselt olla. Autori pikkade aastate vältel kirjutatud raamat «Sügav headus» on võrdlemisi aus vaade headuse keerukusse. Tuleb välja, et olles sütitav kõneleja rohkearvulise publiku ees, on Kraft läbi elanud raske lahkuminemise oma eluarmastusest, milles oma osa (ja mitte väike) oli sellel, et sõnu praktikasse viia pole sugugi lihtne. Inimene jätab vaatamata headele kavatsustele palju tegemata, kui ta tunneb end ebakindlalt või teda kimbutab ebamugavus.