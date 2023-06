ÕNN INDIA MOODI ⟩ Paranda oma dharmat Franklini meetodi abil

Gandhi väljendas seda nii: «Õnn ilmub siis, kui sinu arvamus, sinu väljaütlemised ning see, mis sa teed, on kooskõlas ja harmoonilised.»

Kui sa tunned end millegi või kellegi poolt rünnatuna, ära võta seda kui midagi isiklikku. Igaüks näeb maailma oma elus mingil hetkel aset leidva olukorra kaudu ja seetõttu räägib see, mida ta ütleb või teeb, ainult sellest inimesest, mitte meist. Don Miguel Ruiz juhib tähelepanu sellele, et see teine nõuanne aitab hajutada meie viha, vihkamise, iharuse või kadeduse tundeid.

Nii viha kui ka iharus ja kadedus on osa surmapattudest ning ka kuus vaenlast hinduismis. See nõuannete pakett aitab neid soovimatuid tundeid vaos hoida.

On vale ette kujutada, mida teised inimesed mõtlevad sinust või teistest; lisaks kõigele muule sa lihtsalt ei tea seda. Oletamine, mida teised arvavad, ainult suurendab meie kannatusi. Peaaegu alati näeme maailma moonutatud objektiivi kaudu, mis on meie arvates tõde.

See vastab ühele kuuest hinduismi vaenlasest – pettekujutlusele (moha). See tähendab, et meid ümbritsevate inimeste või kõigi maailma asjade kohta mingi eelarvamuse loomine on mürk meeltele, sest see viib meid kannatustesse.