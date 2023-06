Kuidas mitte kunagi mõelda: «Mida ma järgmiseks ütlen?»

Kui leiad end vaevu hõõguvast vestlusest (ja kui tunned poliitilistel põhjustel või inimliku kaastunde tõttu, et vestlus peaks jätkuma), siis on siin üks lollikindel nipp, kuidas tuli uuesti leegitsema panna. Ma nimetan seda papagoitamiseks selle kauni troopilise linnu järgi, kes vallutab kõigi südamed lihtsalt teiste sõnade kordamisega.

Samamoodi käib ka vestluses jutupall edasi-tagasi. Kõigepealt räägid sina, siis räägib sinu partner, siis räägid sina … ja nii toimub see edasi-tagasi. Iga kord annad oma vestluspartnerile noogutuste ja julgustavate mõminate, nagu «mhmh» või «hmm», abil teada, et pall on jõudnud sinu väljakule. See on sinu «ma sain selle kätte» märguanne. See ongi vestluse rütm.