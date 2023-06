LUGEMISSOOVITUSED ⟩ Mari Ojasaar Parve soovitab raamatuid, mis jätavad erilise tunde hinge

Minu soovituseks on kindlasti raamatud lastele, mis on seotud loodusega. Kui juba varajases eas õppida armastama loodust, siis see arendab lastes empaatia teket. Koos sellega ka endast väiksemate hoidmist, mida just loomakeste, lindude ja putukatega on ju vahva praktiseerida. Minul valmis just uus lasteraamat «Loodus laste moodi» 3. osa, milles on põnevaid fakte looduse kohta. Näiteks saavad lapsed teada, millisel loomal on 6 sõrme, kellel on selline keel, mis ulatub tema kõrva ning näiteks ka seda, millisel linnul on sinised jalad. Lisaks on selles raamatus üle 1000 erineva lapse ning täiskasvanu joonistusi loomadest. See on üks tõeliselt ainulaadne teos, mis paneb lapsed märkama, kui vahvalt ja omamoodi me kunsti loome. Seni on olnud sari «Loodus laste moodi» laste jaoks väga armastatud ja oodatud.