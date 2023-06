Ilmus skandaalse Virginie Despentes'i enimtõlgitud teos, mis raputab ja provotseerib

Virginie Despentesi «King Kongi teooria» on kõrgelt hinnatud kirjaniku memuaar ning samas ka manifest, mis raputab ja provotseerib. Oma pungilikus stiilis kirjutab Despentes avameelselt nii oma skandaalsest minevikust kui ka naiste ja meeste suhetest ühiskonnas laiemalt. Raamat on hea teejuht kõigile, kes tunnevad, et need asjad võiksid natuke teistmoodi käia.