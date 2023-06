Põnev suvelugemine neile, kes aias sonkida armastavad ja krimilugusid naudivad

Endine politseinik Manfred Nowak ehk Manne on just alustanud rõõmsalt uut aiandusaastat Berliini aiandusühistu Harmoonia esimehena. Alates sellest, kui ta tervislikel põhjustel politseiteenistusest lahkuma pidi, ongi ta kevadest sügiseni veetnud suurema osa ajast oma aianduskrundil, tegutsenud peenarde vahel koos abikaasa Petraga, juhtinud ühistu tegevust ning nautinud suuresti rahu ja vaikust. Täpselt seda kavatseb ta teha saabuval suvel, aga tema rahu rikuvad uued naabrid. Need on Eike ja Caro von Ribbek koos tütrega, kes tulevad otsekui teisest maailmast. Neil ei ole aiandusest erilist aimu, aga nad on väga entusiastlikud. Nad saabuvad uhiuues aednikuvarustuses grilliõhtule. Manne ei kiida heaks külakostiks toodud kinoasalatit ega Caro pidevat jutuvada. Ta tahaks pigem uute naabritega distantsi hoida, aga ei saa, sest kui naabrimees Eike grilliõhtul enda aias suure õhinaga maad kaevama hakkab, tuleb peenrast välja laip.

Endise politseinikuna läheb Manne asja uurima ning näeb ehmatusega, et ta tunneb seda meest, kelle laip naabrite aias lebab. See on tema hea sõber ja endine aianaaber Kalle. Muidugi tuleb kohale kutsuda politsei. Kui Manne uurijale tunnistab, et teab mõrvatut ning et nad ei saanud viimastel kuudel enam eriti hästi läbi, olid koguni riius, siis langeb kuriteokahtlus Mannele. Tema uus naaber Caro on juhtunust väga põnevil ning tahab asja uurima hakata. Seda enam, et laip leiti ju tema krundilt ja naine ei usu raasugi, et endine politseinik võiks kuritöös süüdi olla. Nii hakkabki Manne oma abikaasa õhutusel, aga küllaltki vastumeelselt koos energiast pulbitseva Caroga asja uurima.