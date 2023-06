«Lapsi ma ju olen tapnud. Ja kui juba lapsi tappa suudad, siis ...»

Antiikse põrandalambi tõi ta Läti piiri äärest, väikesest vanast talust keset madalaid mägesid ja sügavaid kuusemetsi. Selle lambiga kohtudes tundis ta umbes sama, mis Haapsalus lauda nähes – ta tundis kohe oma ära. See pidi minema kahe tugitooli vahele, ümmarguse laua juurde. Ka see lamp ei tahtnud ta väikesesse autosse ära mahtuda, tal tuli kuppel lambilt maha kruvida ja õrnalt linade vahele pakkida, et see sõidu ajal millegi vastu põrgates katki ei läheks. Need kõik ei olnud naise jaoks lihtsalt asjad. Need olid elavate avastamislugudega kaaslased.

Niisamuti oli lugu sel lumivalgel portselantassil. Mees ütles, et neid tasse oli tal kunagi olnud kaksteist. Aga mitmete pidude (ta armastas korrata, et oli nooruses kõva pidutseja) ja kolimiste tagajärjel oli nüüdseks vaid see üks alles jäänud. Ta oli ostnud need tassid ühelt hiina kaupmehelt Aafrika väikelinna turult. Ta oli olnud koos oma naisega, naine oli neid hirmsasti tahtnud. Tal oli hakanud kahju sellest hiinlasest kaupmehest, sest keegi temalt midagi ei ostnud (ta müüs ainult portselani ja siidi). Ja muidugi tahtis ta ka oma naisele rõõmu valmistada. Mees ei mäletanud enam, palju ta nende tasside eest raha oli välja käinud, ent mäletas, et need polnud odavad. Nüüdseks oli see tass juba kümme aastat vitriinkapis kasutamata seisnud. Alguses oli naine seda vaid klaasi tagant imetlenud, julgemata kätte võtta, söandamata seda puudutadagi. Iga päev käis ta puhvetikapist mööda ja seisatas selle ees – väikesed elevandiluust kujukesed klaasi taga ja siis üksik, erilise kujuga lumivalge portselantass. Ühel päeval ütles mees naisele, et see tass oligi just teda oodanud, kõik need aastakümned ja et ta peaks hakkama nüüd just sellest oma hommikukohvi jooma. Nii sai sellest tema tass. Erilise looga, sügava tähendusega kohvitass.