HIIUMAA MÕRVALUGU ⟩ «Kui sul on telefon ja sa tõepoolest kardad oma elu pärast, siis sa helistad ometi politseisse!»

Midagi selles kõnes kripeldas ikka veel. Võis eeldada, et keegi oli kas nalja teinud või valele numbrile helistanud. Muud ei saanud siin ju olla. Kui sul on telefon ja sa tõepoolest kardad oma elu pärast, siis sa helistad ometi politseisse ja mitte mingile suvalisele numbrile! Ja oma ema number on inimestel ometi telefoni salvestatud, nii et seda ei saa valesti valida ka.

Aga hirm häältes oli siiski olnud ehtne. Kui keegi nalja tegi, siis poleks see ju nii ehtsana tundunud, mõtles Karolin endamisi. Või saab mind lihtsalt väga kergesti lollitada. Seda mõtet ei tahtnud Karolin jälle omaks võtta. See, et keegi üksnes oli numbriga eksinud, tundus vastuvõetavam selgitus. Aga siiski, miks need naised ometi politseisse ei helistanud? Imelik. Karolin proovis end veenda, et temal selle asjaga igatahes pistmist ei ole ja ta ei saa ka midagi teha, et olukorda selgust tuua. Seega polnud mõtet oma uneaega selle arutlemise tõttu lühendada. Homme pidi ta vara tööl olema ja seega oli kohe väga vaja magama jääda.