Treener soovitab suveks 3 raamatut, mis aitavad elus edukamaks saada

« Sisemine jõud. Kuidas oma eesmärke leida ja saavutada » Anthony Robbins

Janika ütleb, et tegu on väga võimsa raamatuga. «Meis kõigis on peidus palju rohkem, kui arvame ning meie mõtted ja teod loovad reaalsuse, milles elame. Sisemine jõud on midagi, millega liigutame mägesid ja ületame jõgesid ning iga päev on võimalik saada paremaks inimeseks,» usub ta.

Koolitaja Peep Vain on öelnud, et see raamat aitab mõista, et ka sina oled oma sisemise jõu abil võimeline saavutama, saama, looma ja võitma kõike, mida sa vaid tahad. Ja olema sealjuures õnnelik.

« Minu elu kutse » Roland Tokko

«Kui palju me tegelikult enda potentsiaali kasutame? «Minu elu kutse» süstib julgust proovida ja inspireerib katsetama,» soovitab Janika lugeda.

Autor Roland Tokko usub, et kõigis on peidus erakordsed anded. «Ära jäta maailma sellest kingitusest ilma. Avasta oma tõeline kirg ja rakenda tegelik potentsiaal!» ütleb ta. Autor on ka öelnud, et see on raamat, mille tahad võtta kaasa puhkusele, et teha üks korralik kirehooldus. Et muuta enda praegune töö tähendusrikkamaks või leida täiesti uus suund elus.

« Investeerimisedu põhimõtted. Algajast edukaks investoriks » Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp, Tarvo Vaarmets

Jaanika selgitab, et see on ülevaatlik ja põhjalik raamat investeerimisest nii alustajale kui ka juba tegutsevale investorile. Raamatus on palju praktilisi näiteid ja huvitavaid kogemuslugusid, mis ilmestavad edukalt sisu.