MÜSTEERIUM ⟩ Kuhu saab ühe ööga kaduda terve järv?

Elu Lewise saarel, Šotimaa metsiku, kuid kauni loodusega kauges nurgakeses, kulgeb endiselt pidevas võitluses loodusjõududega. Fin Macleodist on saanud Lewisel eraomanduses oleva maavalduse turvaülem ja tema ülesandeks on teha lõpp saarel toimuvale suuremahulisele salaküttimisele ja röövpüügile. See töö viib ta uuesti kokku Whistler Macaskilliga, kohaliku röövpüüdja, Fini teismeea sõbra ja ammuse saladuse teadjaga. Aga kui nende taaskohtumise tagajärjed vägivaldse ja pahaendelise suuna võtavad, mõistab Fin, et tõe välja selgitamine võib hävitada tuleviku.

Peter May, «Lewise malenupud». Foto: Raamat

Triloogia kolmandas osas leiavad lahenduse mitu olulist küsimust, mis on varasemates raamatutes lahtiseks jäänud. Lahenduse, mis sobib May kirjeldatud süngele ja tuulisele Lewise saarele selle äratuntavalt raske, mineviku taagast laetud õhustikuga.

Peter May (20.12.1951) on nii Euroopas kui ka Ameerikas kirjandusauhindu võitnud Šoti telestsenarist ja kirjanik. Tema raamatuid on ainuüksi Ühendkuningriigis müüdud üle kahe miljoni eksemplari ja ta on oma krimiraamatute eest võitnud rohkesti auhindu.

Paljudesse keeltesse tõlgitud Lewise triloogia saab suurepärase lõppakordi: kolmas osa «Lewise malenupud» on järg raamatutele «Mustmaja» ja «Lewise mees».

Loe raamatust põnevat katkendit!

***

Ta istub oma laua taga, hall hirmust selle tohutu sammu ees, mida, kui see kord astutud, enam olematuks ei tee. Nagu aeg ja surm.

Ta kirjutab ja sulg väriseb ta käes.