Rahva Raamat tuli turule Eesti esimese piiramatu audio- ja e-raamatute äpiga

E-raamatute kuutasupõhise teenuse lisandumine on Rahva Raamatu tegevjuhi Rain Siemeri sõnul osa ettevõtte laiemast missioonist, et Eesti inimesed rohkem loeksid. «Meie eesmärk on kaasata lugema kõik inimesed, olenemata sellest, kas eelistatakse sisu tarbida paberil, telefoniekraanil või kõrvaklappidest,» lisas ta. Siemeri sõnul on äpis mõeldud ka vaeglugejate peale, kellele on antud võimalus valida eraldi düslektikute kirjatüüp.