PARAS PÄHKEL ⟩ «Vabandust, et ma sind nii vara tülitan, aga keegi on surnud»

Suvi St Denis’s tähendab politseiülem Brunole rida uusi juhtumeid, millest kolm on parajad pähklid. Esiteks leitakse tõendeid, et üks Prantsuse vastupanuliikumise veteran on seotud kurikuulsa rongirööviga; teiseks murtakse sisse endise Briti salaluureülema valdustesse ning kolmandaks mõrvatakse antiigikaupmees, kelle armuke on mugavalt jooksus. Brunole saab peagi selgeks, et juhtumid peavad olema seotud, kuid et välja selgitada, mil viisil, tuleb tal mängu panna kõik oma oskused. Kui lisada veel kahe võimuka naise keerukad armuavaldused, külapoliitikas laveerimine ning vastupandamatu kutsika Balzaci ohjeldamine, on Brunol jälle tegemist küllaga.