Modell Rosie Huntington Whiteley oma lemmikraamatust: loen seda korra aastas

«Üks mu lemmikraamatuid, ja ma ütleksin, et see on kõige võimsam raamat, mida ma kunagi lugenud olen, on «Neli kokkulepet». Ma ei tea, kas olete seda kunagi lugenud, aga see on tõesti ilus raamat, see räägib vaimsusest. See on raamat, mis muutis mu elu,» kiitis Rosie Huntington Whiteley. «Ostan seda sageli ka kingitusteks ja jagan laiali. Püüan seda umbes korra aastas lugeda.»