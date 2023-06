«Keskklassi utoopia: Kaks last ja paar, kes teeskleb, et nad mõlemad tahavad monogaamiat»

«No see su terapeut ütleb kindlasti sedasama, mis mina. Keegi ei saa üksinda õnnelik olla, kallis. Meil kõigil on kedagi vaja.»

«Täpselt! Mina ei eita, et ma olen tüdinud selles häärberis passimast, kui mul on endavanuse naise kohta harukordselt tugev sugutung.»

Glanna krimpsutas nägu. «Mul on ju Banksy. Temaga on palju vähem vaeva kui ühegi kallimaga.» Köögis korvis magav must whippet norsatas vaikselt, justkui oma tähtsa rolli kinnituseks.

«Ah nii. See on see praamimehe tütar, eks? Ma loodan, et nad ikka maksavad sulle piisavalt.» Penelope ei peatunud isegi hingetõmbeks ega andnud Glannale aega tunnistada, et ta saab töö­tasuks kuu aega värskeid lilleseadeid oma armastatud Hartmouthi galerii vastuvõtulauda. Galeriis ei näidanud ega müünud ta mitte ainult tuntud kohalike kunstnike töid, vaid ka omaenda taieseid.