Merit Raju: Ingvar Villido uus raamat on inimeseks olemise õpetuse üks põhiline tahk

Rohkem tasakaalu ja rahulolu igapäevaellu

Raamat «Teadvuse praktiline kasutamine» on kasulik lugemine igale täiskasvanule. «Justkui inimeseks olemise õpetuse üks põhiline tahk. Üks tõhus viis lisaks, kuidas igapäevaellu tasakaalu ja rahulolu tuua,» lisab Merit.

Raju ütleb, et raamatust tuleb selgelt välja, mis on teadvus ja selle praktiline kasutamine. Miks see võiks olla vajalik, elumuutev või elupäästev ja kuidas seda täpselt teha. Lisaks on maandatud kõik skeptikute kahtlused neile ennetavalt vastates. «Insenerlikult täpne. Tänu tõlkele ja teksti mitmekordselt läbitöötamisele selge, lihtne ja aeg-ajalt teravmeelsete metafooridega, nagu näiteks «vannipardi uputamine»,» ütleb naine kokkuvõtteks.

Raamat on abiks mitmetele elulistele probleemidele

Raamatus kirjeldatud tehnikad aitavad leevendada suhte-, tervise-, une- või meeleoluprobleeme. Lisaks ka ülemuretsemist, ülemõtlemist, ületarbimist, ülesöömist või ülereageerimist. Tehnikad mitte ainult ei aita probleemide korral, vaid aitavad leida elule sisukama sisu, kui emotsioonidest lähtumine.

«Mind kõnetab Villido mõte, et emotsioonid on inimese suurim sõltuvus. Sellele sõltuvusele on üles ehitatud paraku ka meie ühiskond. Emotsioonide ratast aeglustades või selle rolli vähendades saab oma elu ise kujundama hakata,» ütleb Raju.

Tasakaalus elu saladus