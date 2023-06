Sinijärv soovitab: midagi pole öelda, see mees lihtsalt oskab kirjutada

Mänguasjamuuseumi, Lõunakeskuse, Ülikooli, Kirjandusmuuseumi, ERMi ja paljude muude institutsioonide üliasjalikud agentuurid on omavahel sõbralikul vaenujalal, üldjuhul asjalood mõrvadeni ei lähe, ent kui lõpuks lähevad, on kuri karjas ja võrgustik ergastub. Ääretult lõbus lugemine, täiuslikult tohmakas kvaasitulevik. Üks võimalikest. Hargla on vahel morbiidne või lausa tumekuri tundunud, ent nois juttudes on hea värlanks ja tasakaal saavutet, ses teoses jagub nii Frenchi ja Koulu sooja huumorit kui klassikalist vanakooli kriminulli. Võib-olla nii vanakoolikat ei olegi uuemas eestikeelses algupärases põnejutus ette tulnud. Hargla on alati mõnes mõttes konservatiiv, ent siin on ta kirjanduslikus võtmes sõbralik konservatiiv. Nauditav ja turvaline, õdukrimi piiril põrknev. Ja hea kirjaniku tööriistakast on kasutusel. Minu loo(me)meel sai siit nautimust täiega.