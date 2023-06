«Kas sa kujutad ette, kui kaks politseinikku koos elavad, eriti Eestis ...»

«See on tõsi, sul on voodist vist rohkem naisi läbi käinud kui lahkamislaualt laipu, Laiba-Leo. On nii, või kuidas,» irvitab Madis.

«Eks ikka on, aga ... Ma ei tea, see püsisuhe ei sobi mulle. Tead, naised kipuvad kohe asjatama ja majandama. Kogu aeg pead temaga arvestama, selgitama, et miks sa nii hilja tuled ja kuhu lähed ja miks me koos ei ole. Kogu see aruandmine ajab mul juhtmed kokku. Mina ei tea. Järelikult pole ma veel nii kuradi ära ikkagi armunud, et oleksin valmis oma praegusest elust loobuma. Sa tead, mul ühel tuttaval kolis pruut tema juurde elama. Alguses oli kõik ilus ja ninnu-nännu, aga siis tassis naine kogu oma tavaari ka sinna ja kus kukkus kujundama ja möllama. Ja mis tulemus oli: tüübi viissada mudelautot, kõik vinüülplaadid koos baaripukiga on nüüd keldris. Ma ütlen sulle kui sõber sõbrale: ära kunagi osta ega üüri korterit, millel on kelder, sest muidu peale naise majja võtmist leiad kõik oma asjad sealt. Ja nii ongi.»