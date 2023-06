LUGEMISSOOVITUS ⟩ Ajaloolane, kirjanik või hall kardinal? Ju natuke kõike

Eks maid ja ilmu saa ju ka muudpidi silmata ja sõlmida, ei üksnes ametlikku ja kinnitet pidi – kui seesinast pidisust tänabal üldse on. Ei minust ütlejat, kas Timothy Garton Ash on rohkem ajaloolane või kirjanik või ajakirjanik või poliitnõunik või hall kardinal või kes koll veel. Ju ta on natuke kõike. Ja piisavalt tegus, et olla mitmekümne aasta jooksul Euroopas käärinud muutustele niipaljukest lähedal viibinud, et neid ühekorraga nii vaadelda ja mõjutada.