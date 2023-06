Näitleja Emma Roberts soovitab ilukirjandust, mis on ka eesti keeles kättesaadav

Hiljem hakkas Emma Roberts Instagramis avaldama postitusi raamatutest, mida ta parasjagu loeb. Ta märkas, et just just selliste postituste all tekkis sageli pikem arutelu ja fännid tahtsid raamatutest rääkida. «Need postitused said palju kommentaare ja tagasisidet. Inimesed pöördusid minu poole ja kirjutasid: «Hei, ma lugesin just seda raamatut, mille kohta sa postitasid. Mida sa järgmiseks loed?» Või: «Kas te soovitate veel midagi, mille kohta te pole veel postitanud?» Sain aru, et seal on midagi enamat,» sõnas Roberts, kes leidis, et polegi väga veebikeskkondi, kus oleks raamatusoovitusi just temaealistele noortele. «Tundsin puudust kohast, kus oleks just selliseid lugemissoovitusi, mis mulle meeldiks. Enamasti pole inimestel aega lugeda pikki soovitusnimekirju, et endale sobiv teos üles leida. Tahtsime luua koha, kus sobiva raamatu leidmine oleks lihtne.»