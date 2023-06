«Mis te hiidlased ja saarlased selle praamiolukorra üle ikka nii palju kirute? Oma valik ju, et sinna kolisite»

«No eks see üks Instagrami-abielu siiski hakkab olema, kui me kontot jagame. See on ju praktiliselt oma elu jagamine, nii et ära sa ütle midagi.»

«Miks mitte? Kas sa ei arva, et nii mõnegi jaoks on Hiiumaa-elu pisut müstiline? Ega mandriinimesed ju siiski tea, mis siin mere taga toimub ja kuidas elu siin on. Kuula ainult uudiseid ja suu jääb teinekord lahti. Kas mitte alles keegi ei öelnud, et mis te hiidlased ja saarlased selle praamiolukorra üle ikka nii palju kirute? Et oma valik ju, et sinna kolisite, ja olge rahul. Et nii hull see asi ka olla ei saa. Kas sa ei kuulnud? Täitsa huvitav oleks see inimene panna fakti ette, et teda üks päev lihtsalt koju ei lasta, lahenda asi, kuidas tahad. Kas ta ka siis nii mõtleks? Selline suhtumine on ju sama loll kui öelda, et oled sa Tallinnasse elama läinud, siis ära kunagi liiklusummikute või heitgaaside üle kiru. Oma valik ju.»