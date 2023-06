Kui järvepõhjast leitakse oma põlvkonna kõige andekam ja edukam keldi rokkstaar, langenud parimas eas

Fin pöördus, kui Gunn paberipatakat hoides sisse marssis. Ta ümmargune nägu laubal kolmnurgana kasvavate juuste all oli raseeritud peegelsiledaks, roosale nahale piserdatud habemeajamisvedelik oli tugeva lõhnaga. Fin ütles: «Neid asju, mida Whistler ei tea, pole just palju.» Ja jäi mõtlema, mida Whistler küll teab, aga ei räägi.

«Morsgailis on tõepoolest kaduv järv. Ja paistab, et üheksakümnendate alguses oli paar suurt turbalihet Barra ja Vatersay järskudel põhja suunas langevatel nõlvadel. Seega pole siin midagi enneolematut.» Gunn pillas paberipataka lauale, nagu oleks lund juurde sadanud, ja ohkas. «Aga kadunukese perekonnaga pole me ühendust saanud.»

«Isa suri viis aastat tagasi, ema eelmisel aastal Invernessi eakatekodus. Vendi ega õdesid ei ole. Arvatavasti on kuskil kaugemaid sugulasi, sest paistab, et Uigi maja müüdi maha kõige sisustusega. Nende leidmisega võib pisut aega minna.» Gunn tõmbas käega läbi tumedate õlitatud juuste, pühkis kätt siis alateadlikult pükstesse. «Teie semu professor Wilson ronib nüüdsama Edinburgh’s lennukisse.»

Gunn noogutas. Mälestused ta ainsast kokkupuutest salvava patoloogiga ei olnud just õnnelikud. «Ta tahab surnukeha uurida in situ ja me laseme kogu selle paiga fotografeerida.» Ta hõõrus mõtlikult lõuga. «Härra Macleod, see jõuab kõigisse ajalehtedesse. Kuradi ajakirjanikud lendavad kohale nagu raisakullid. Jaah, ja suured ülemused niisamuti. Invernessist. Ei üllataks, kui kõige kõrgemad bossid ennast isiklikult kohale veavad. Neile meeldib nii kohutavalt kaamerate ees seista ja oma ületoidetud näolappe telekas näidata.» Siis jäi ta viivuks vakka ja pöördus ust kinni lükkama. «Härra Macleod, rääkige mulle. Mis viis teid mõttele, et Roddy Mackenzie tapeti?»