«Ta teadis, et on suremas, ja see ei paistnud teda häirivat,» vastas isa Sentout. «Tal oli kopsupõletik, aga keeldus haiglasse minemast. Vanasti kutsuti seda haigust vanamehe sõbraks. Kerge surm – inimene lihtsalt hääbub.»

Bruno raputas pead ja tuletas preestrile meelde, et on St Denis’s elanud vaid veidi üle kümne aasta. Kuulnud oli ta sellest küll, aga üksikasju ei teadnud. Tänapäeval polegi see muud kui legend, tõdes preester. Tohutu rahasumma, väidetavalt sadade miljonite väärtuses, rööviti rongist, mis vedas Prantsusmaa keskpanga reserve Saksa mereväe garnisoni Bordeaux’s. Hoolimata korduvatest ametlikest juurdlustest oli suur summa endiselt kadunud ja kohalike legendide järgi soetas mitu vastupanuliikumise juhti endale sellega pärast sõda suure elamise, asutas ettevõtte ja rahastas poliitkarjääri. «Kui see oli tema noos, siis polnud see just kopsakas,» järeldas preester ja nookas rahatähtede poole voodil. Pärast sõda oli raha väärtus tunduvalt vähenenud. Seejärel, 1960. aastatel, toimus De Gaulle’i rahareform: käibele lasti uus frank, ühe väärtus sada eelmist. «Väga võimalik, et nende tuhandefrangiste pangatähtede väärtus on tänapäeval alla ühe euro, kui need üldse rahaks saab teha.»