«Tänapäeva ühiskond paneb naised ennast süüdi tundma, kui nad ei taha sigida»

Glanna Pascoe oli talle otsekohe meeldima hakanud, kui nad natuke vähem kui aasta eest kohtusid. Nende esimesel kohtumisel oli pikk sihvakas naine riides nii, nagu tuleks otse Glastonbury festivali Green Fieldsi alalt; ta tuhises sisse ja võttis istet, küsimata, kas sabas sörkiv must whippet tohib tema juurde jääda, ning teatas kelmikalt: «Tere, minu nimi on Glanna, mis minu ema sõnul tähendab korni keeles «puhas».» Seejärel olid tema suunurgad põgusalt tõusnud ning suured pruunid hirvesilmad olid heitnud Mylesile jaheda pilgu, millega too oli nüüdseks juba harjunud. Neid silmi ei ääristanud mitte ainult suitsune meik, vaid ka nukrus.

Vaimse tervise koha pealt on igaüks isemoodi, aga et Glanna oli põgusalt viibinud võõrutusravis ja käis jätkuvalt tugikohtumistel, oli aru saada, et ta oli enda kallal juba kõva tööd teinud ja paranemisteel kaugele jõudnud. Tõtt-öelda oli Glanna Mylesi lemmiktüüpi klient. Probleemidega, ent tark. Ta esitas ­Mylesile heas mõttes väljakutseid. Tegelikult meenutas ta tõupuhast võidu­sõiduhobust, kes on küll sire ja kaunis, aga võib iga hetk perutama hakata ja ratsaniku seljast heita.