Lihtne harjutus, mis aitab ärevust maandada

Maria sõnul on ärevus tegelikult normaalne tunne, mis on kõigi elus ja on mõneti vajalik . See käivitab meid, aidates avada õigel hetkel suurema ja parema sooritusvõime. Aga kui ärevus väljub kontrolli alt, võib see muuta inimese igapäevaelu üsna piinarikkaks.

Kontrolli alt väljunud ärevus on tema sõnul äratuskell keha poolt, et inimene on enda eest hoolitsemise unarusse jätnud. Kontrolli alt väljunud ärevus võib aga muutuda kahjustavaks.

Maria toob välja, et kuigi ärevus on ärevus, on selle kogejal oma lugu ja läbielamised, mis teevad ärevuse iga inimese puhul väga omanäoliseks ning kannatanule tundub, et see kõik juhtub just ainult temaga. «Ilmselt ei ole ka see lohutav, kui öelda, et seda kogevad paljud ning vahel isegi nii, et nad sellest ise teadlikud polegi,» nendib ta.