Valmis Eesti ja maailma ajaloosündmusi piltidena kõrvutav raamat

«Raamat on nagu visuaalne sümfoonia, mis algab tasaste akordidega mammutite minekust, liigub aina kiirenevas tempos läbi sadade sündmuste ja kulmineerub joonistustega tänapäevast. Usun, et see raamat köidab paljusid, vanusest olenemata,» ütles Taimla-Rannala.

«Ajalugu piltides» aitab nii noortel kui ka täiskasvanutel luua seosesid, kinnistada seniseid teadmisi ning saada juurde uusi. Samuti sobib see käsiraamatuks erinevates lõimumisprojektides. Tekstid on nii eesti, inglise kui ka vene keeles, nii et Eestis elavatel välismaalastel ja turistidel on samuti võimalik huvitaval moel end ajalooga kurssi viia.