Urmas Nemvalts tegi sellise lasteraamatu, mida ta ise oleks poisikesena tahtnud lugeda

Urmas Nemvalts ütles, et kuigi ta on illustreerinud pea 70 raamatut, millest enamik on lasteraamatud, ei ole ta nii detaili- ja fantaasiarikast pildikirja varem loonud. «Olen seda lugu joonistades õppinud palju juurde ja usun, et ka lapsed ning nende vanemad saavad raamatut lugedes osa minu vaimustusest nende vahvate tegelaste joonistamisest ja loomulikult loost enesest,» rääkis ta.