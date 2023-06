LUGEMISSOOVITUSED ⟩ 3 sügavmõttelist raamatut, mida silmaringi avardamiseks lugeda

« Teie alateadvuse jõud » Joseph Murphy

Kassin tõdeb, et meie alateadvus on võimas tööriist, mille kasutamist paraku vähestele õpetatakse. Teadliku mõistuse abil on võimalik vormida ennast alateadvuse abiga parimaks versiooniks iseendast - või siis vastupidi, muuta end õnnetuks ja läbikukkunuks.

«See raamat aitab suurepäraselt veenda ka pragmaatikuid, tuues praktilisi näiteid ja harjutusi, mida igaüks saab enda peal proovida,» soovitab ta.

Laura Kassin. Foto: Helina Sildvee

Autor on öelnud, et suurem osa meist jõuab oma elus ükskord punkti, kus esitatakse endale küsimus: «Kui väga ma ikkagi tegelikult tahan endale kõike seda, mida ma usun tahtvat? Kas see soov on ikka piisavalt tugev, et omandada parem viis, kuidas oma vaimsete ja emotsionaalsete võimetega võiks ümber käia?» Kui inimene sellesse punkti jõudes võib ausalt «jah» vastata, siis seisab ta erutava, uute kogemuste poole viiva reisi alguses.

« 5+5 novelli » Rait Milistver

Kassin kirjeldab, et see teos koosneb 10 kaasahaaravast lühikesest loost, seega on raamatut mugav jupikaupa lugeda. Samas on iga novell üsna sügavamõtteline ning igaüks võib leida mõtlemapanevaid paralleele enda eluga.

Lood on täis pikitud huvitavaid ja ilmekaid kirjeldusi, mis juba iseenesest on meie lühitekstide ja kõnekeelega harjunud silmadele toredaks vahelduseks.

Humoorikas ja veidi nipsakas lähenemine teeb sellest kogumikust sobiliku lugemise nii raamatuklubisse kui basseini kõrvale.

« Saladus peitub t undes » Neville Goddard

Kassin tõdeb, et kuigi mõne jaoks võib see raamat olla liiga «uhhuu», leiab sealt igaühele vajalikke elutõdesid.

«Kõike, mida teeme, peaksime ette võtma õige tundega. Emotsioonid tõepoolest aitavad luua tulemusi - olgu need siis positiivsed või negatiivsed. Samuti teeb raamat lihtsalt selgeks visualiseerimise ning alateadvuse kasutamise olulisuse eesmärkide saavutamisel,» räägib ta.